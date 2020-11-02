Доверяла и отдавалась: Кот раскрыл правду об отношениях с "холостячкой" Мишиной на "Танцах со звездами"

Евгений Кот, участник "Танцев со звездами" и хореограф, который в прошлом году одержал победу в шоу в паре с "холостячкой" Ксенией Мишиной, вспомнил о сотрудничестве с актрисой, а также высказался о возможности закрутить роман на главном паркете страны. Так, он отметил, что тренировки и репетиции настолько изнуряют, что думать о личных отношениях со звездными партнершами нет сил и времени.

Кот отметил, что отношений с партнершами у него никогда не было, и хореограф не понимает, как это возможно при плотном графике, о чем он рассказал в интервью программе "Ужин с Дороти".

"Когда мы пашем на проекте "Танцы со звездами", то ни о каком влечении, ни о какой сексуальности не может быть и речи. Ты сутками работаешь и падаешь с ног, тебе хочется есть и ты забываешь поесть, тебе хочется спать и ты постоянно в беготне", - утверждает Евгений.

Ксения Мишина и Евгений Кот победили в шоу в 6 сезоне (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Евгений вместе с "холостячкой" Ксений Мишиной стал победителем проекта "Танцы со звездами 2019". Он признался, что изначально должен был танцевать в паре с другой звездой.

"Мы договорились об одной партнерше, но походив недельку, я пришел к Володе (Владимир Завадюк - продюсер проекта "Танцы со звездами" - ред.) и говорю: "Я не чувствую. Надо кого-то другого". И решил танцевать с Мишиной. Я сначала хотел кого-то попопулярнее, мне же Мишину изначально предлагали…." - честно отмечает он.

Впрочем, у Жени было еще две звездные партнерши – Надя Дорофеева и Мишель Андраде. И каждая - сложная и интересная по по-своему.

Евгений сделал заявление о танцах со звездными партнершами

"Мишель жаждала взять много информации, Мишина – то же самое. У каждой разный характер и подход к работе. Мишиной, например, нужно было сначала понять постановку и драматургию. Бывало, что я не до конца мог вложить ей в голову, но она мне доверяла и отдавалась. Например, номер про сына. Я ей объяснял долго, я сделал – она выучила, и все было круто!" - вспомнил Кот.

Напомним, что ранее Ксения Мишина взбудоражила сеть видео с побегом из леса.