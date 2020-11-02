Довіряла і віддавалася: Кот розкрив правду про стосунки з холостячкою Мішиною на "Танцях з зірками"

Євген Кот, учасник "Танців з зірками" і хореограф, який у минулому році здобув перемогу в шоу в парі з "холостячкою" Ксенією Мішиною, згадав про співпрацю з актрисою, а також висловився про можливість закрутити роман на головному майданчику країни. Так, він зазначив, що тренування і репетиції настільки виснажують, що думати про особисті стосунки з зірковими партнерками немає сил і часу.

Кіт зазначив, що відносин з партнерками у нього ніколи не було, і хореограф не розуміє, як це можливо при щільному графіку, про що він розповів в інтерв'ю програмі "Вечеря з Дороті".

"Коли ми працюємо на проекті "Танці з зірками", то ні про який потяг, ні про яку сексуальність не може бути й мови. Ти цілодобово працюєш і падаєш з ніг, тобі хочеться їсти і ти забуваєш поїсти, тобі хочеться спати і ти постійно в біганині", - стверджує Євген.

Ксенія Мішина та Євген Кот перемогли в шоу в 6 сезоні (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Євген разом з "холостячкою" Ксенію Мішиною став переможцем проекту "Танці з зірками 2019". Він зізнався, що спочатку повинен був танцювати в парі з іншою зіркою.

"Ми говорили про одну партнерку, але походивши тиждень, я прийшов до Володі (Володимир Завадюк - продюсер проекту "Танці з зірками" - ред.) і кажу: "Я не відчуваю. Треба когось іншого". І вирішив танцювати з Мішиною. Я спочатку хотів когось попопулярніше, мені ж Мішину спочатку пропонували...." - чесно зазначає він.

Втім, у Жені було ще дві зіркові партнерки – Надя Дорофєєва та Мішель Андраде. І кожна - складна і цікава по-своєму.

Євген зробив заяву про танцях із зірковими партнерками

"Мішель жадала взяти багато інформації, Мішина – те ж саме. У кожної різний характер і підхід до роботи. Мішиній, наприклад, потрібно було спочатку зрозуміти постановку і драматургію. Бувало, що я не до кінця міг вкласти їй в голову, але вона мені довіряла і віддавалася. Наприклад, номер про сина. Я їй пояснював довго, я зробив – вона вивчила, і все було круто!" - згадав Кот.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина розбурхала мережу відео з втечею з лісу.