UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дружная семья: Потап с Каменских показали своих мам-красоток на отдыхе

Автор: Марина Настевич

Звездная пара Настя Каменских и Потап наслаждаются долгожданным отпуском в Хорватии, где они ходят на романтические свидания и загорают на пляже. На отдых артисты отправились в компании лучшей подруги певицы, а также своих мам.

На своей странице в Instagram Настя показала трогательное семейное фото и рассказала, что для нее значит семья.

На редком совместном снимке вместе с супругами позируют мама Насти Лидия Петровна и мама Потапа Людмила Анатольевна. Компания расположилась на живописной улочке, они мило обнимают друг друга и счастливо улыбаются.

Каменских призналась, что для нее семья очень важна, поэтому такие совместные моменты имеют большую ценность.

"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте. А наши улыбки, путешествия и впечатления - самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга", - трепетно поделилась артистка.

Настя также выложила совместные кадры с мамой и любимым мужем. Для прогулки она выбрала белую мини-юбку и розовую блузку с принтом, а свои роскошные кудри оставила распущенными.

Настя Каменских и Потап отдыхают в Хорватии вместе со своими мамами (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики согласились с певицей и оставили много комплиментов мамам артистов, которые выглядят очень молодо и стильно.

  • Настя, спасибо вам за то, что транслируете нам ваше тепло и любовь .
  • Мамы просто заглядение. Счастливчики
  • Вау, як завжди на стилі
  • Настенька, здорово, что берете маму с собой всегда!!!
  • Какие вы красивые. Счастья вам
  • Ви дуже гарні, а мами красунечки!
  • Мамы такие молодые! И такие шикарные!
  • Очень правильные слова! Я вами восхищаюсь! Здоровья вам и вашим родным
  • Мамы супер

Напомним, что ранее Настя Каменских в бикини показала аппетитные формы на яхте.

Читайте LITE в Google News
Настя КаменскихПотап