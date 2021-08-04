Дружная семья: Потап с Каменских показали своих мам-красоток на отдыхе

На редком совместном снимке вместе с супругами позируют мама Насти Лидия Петровна и мама Потапа Людмила Анатольевна. Компания расположилась на живописной улочке, они мило обнимают друг друга и счастливо улыбаются.

Каменских призналась, что для нее семья очень важна, поэтому такие совместные моменты имеют большую ценность.

"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте. А наши улыбки, путешествия и впечатления - самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга", - трепетно поделилась артистка.

Настя также выложила совместные кадры с мамой и любимым мужем. Для прогулки она выбрала белую мини-юбку и розовую блузку с принтом, а свои роскошные кудри оставила распущенными.

Настя Каменских и Потап отдыхают в Хорватии вместе со своими мамами (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики согласились с певицей и оставили много комплиментов мамам артистов, которые выглядят очень молодо и стильно.