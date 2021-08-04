Дружна сім'я: Потап з Каменських показали своїх мам-красунь на відпочинку

На рідкісному спільному знімку разом з подружжям позують мама Насті Лідія Петрівна і мама Потапа Людмила Анатоліївна. Компанія розташувалася на мальовничій вуличці, вони мило обіймають один одного і щасливо посміхаються.

Каменських зізналася, що для неї сім'я дуже важлива, тому такі спільні моменти мають велику цінність.

"Я виросла в дуже добрій, турботливій, повноцінній і повній любові сім'ї! Сім'я для мене завжди буде стояти на першому місці. А наші посмішки, подорожі та враження - найбільш незабутніми моментами в житті! Зараз буде дуже стандартно написано, але цінуйте, любіть і оберігайте один одного", - трепетно поділилася артистка.

Настя також виклала спільні кадри з мамою і коханим чоловіком. Для прогулянки вона вибрала білу міні-спідницю і рожеву блузку з принтом, а свої розкішні кучері залишила розпущеними.

Настя Каменських і Потап відпочивають у Хорватії разом зі своїми мамами (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники погодилися зі співачкою і залишили багато компліментів мамам артистів, які виглядають дуже молодо і стильно.