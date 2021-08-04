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Дружна сім'я: Потап з Каменських показали своїх мам-красунь на відпочинку

Автор: Марина Настевич

Зіркова пара Настя Каменських і Потап насолоджуються довгоочікуваною відпусткою в Хорватії, де вони ходять на романтичні побачення і загоряють на пляжі. На відпочинок артисти вирушили в компанії кращої подруги співачки, а також своїх мам.

На своїй сторінці в Instagram Настя показала зворушливе сімейне фото і розповіла, що для неї означає сім'я.

На рідкісному спільному знімку разом з подружжям позують мама Насті Лідія Петрівна і мама Потапа Людмила Анатоліївна. Компанія розташувалася на мальовничій вуличці, вони мило обіймають один одного і щасливо посміхаються.

Каменських зізналася, що для неї сім'я дуже важлива, тому такі спільні моменти мають велику цінність.

"Я виросла в дуже добрій, турботливій, повноцінній і повній любові сім'ї! Сім'я для мене завжди буде стояти на першому місці. А наші посмішки, подорожі та враження - найбільш незабутніми моментами в житті! Зараз буде дуже стандартно написано, але цінуйте, любіть і оберігайте один одного", - трепетно поділилася артистка.

Настя також виклала спільні кадри з мамою і коханим чоловіком. Для прогулянки вона вибрала білу міні-спідницю і рожеву блузку з принтом, а свої розкішні кучері залишила розпущеними.

Настя Каменських і Потап відпочивають у Хорватії разом зі своїми мамами (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники погодилися зі співачкою і залишили багато компліментів мамам артистів, які виглядають дуже молодо і стильно.

  • Настя, спасибі вам за те, що транслюєте нам ваше тепло і любов .
  • Мами просто заглядання. Щасливчики
  • Вау, як завжди на стилі
  • Настуся, здорово, що берете маму з собою завжди!!!
  • Які ви красиві. Щастя вам
  • Ви дуже гарні, а мамі красунечки!
  • Мами такі молоді! І такі шикарні!
  • Дуже правильні слова! Я Вами захоплююся! Здоров'я вам і вашим рідним
  • Мами супер

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у бікіні показала апетитні форми на яхті.

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Настя КаменськихПотап