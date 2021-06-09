Дух захватывает! Эмили Ратаковски взорвала сеть аппетитными формами в пикантном наряде

Модель и успешная бизнесвумен позирует на фоне бассейна в голубом платье Versace, украшенном выразительным лифом с камнями и морскими звездами. Удачно сочетались с нарядом босоножки на высоких шпильках.

Эмили сделала легкий макияж в натуральных тонах, а волосы распустила по плечам. Выглядит молодая мама просто сногсшибательно: точеная фигура Эмили, кажется, стала после беременности и родов стала только краше.

Эмили Ратаковски в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

"Очень счастливая именинница", - написала Ратаковски. "От тебя просто захватываете дух!!!! Люблю тебя, Эмили", "Ты, это платье, эта обстановка! Совершенство. С днем рождения!", "Малышка, ты огонь", "С днем рождения, Ариэль", "Какое платье!", - не могут налюбоваться фанаты.