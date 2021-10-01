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В духе старого Голливуда: Синди Кроуфорд в соблазнительном наряде восхитила сеть молодостью

Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд, которая недавно произвела фурор на показе Рианны, вновь решила напомнить миру о своей неувядающей красоте.

Супермодель из 90-х предстала в новом образе, который свел с ума ее фанатов.

Синди Кроуфорд позирует в изысканном облегающем платье фиолетового оттенка с одним рукавом, которое подчеркнуло точеную фигуру знаменитости. Дополнили лук звезды колье с бриллиантами, браслет и кольцо. Синди сделали укладку в духе старого Голливуда, а также яркий макияж. Звезда выглядела роскошно, а за свой цветущий внешний вид получила массу комплиментов. Фанаты считают, что она выглядит невероятно молодо и по-прежнему сногсшибательно.

Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Малышка", "Ты выглядишь чертовски привлекательно", "Вау, как великолепна", "Это точно твой цвет", "Восхитительная", "Фантастическая", "Ты не меняешься", - пишут комплименты поклонники культовой модели.

Ранее мы писали про топ-5 мировых звезд, которые предпочитают стареть красиво.

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