У дусі старого Голлівуду: Сінді Кроуфорд у спокусливому вбранні захопила мережу молодістю

Сінді Кроуфорд позує у вишуканому облягаючому платті фіолетового відтінку з одним рукавом, яке підкреслило витончену фігуру знаменитості. Доповнили лук зірки кольє з діамантами, браслет і кільце. Сінді зробили укладку в дусі старого Голлівуду, а також яскравий макіяж. Зірка виглядала розкішно, а за свій квітучий зовнішній вигляд отримала масу компліментів. Фанати вважають, що вона виглядає неймовірно молодо і, як і раніше, чудово.

Сінді Кроуфорд в новому образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Малятко", "Ти виглядаєш до біса привабливо", "Вау, яка чудова", "Це точно твій колір", "Чудова", "Фантастична", "Ти не змінюєшся", - пишуть компліменти шанувальники культової моделі.