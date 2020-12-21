Два человека с одной душой: Юлия Санина растрогала фанатов искренним признанием в любви мужу

Юлия Санина еще во время участия в проекте "Танцы со звездами" не раз признавалась, что скучает по семье и обещала уделить сыну и мужу как можно больше времени, когда наконец освободится. Так что, оттанцевав, Юлия улетела со своими мужчинами в Египет, где вся семья отлично провела время и восстановила силы.

А теперь Санина записала для TikTok короткий ролик, Юлия читает свои строки из новой работы, в которой говорится, что раз в сто лет на Земле появляются два человека с одной душой. Как догадались поклонники, пост певица посвятила своему мужу Валерию. Юлия предложила тут же признаваться в любви своим "крашам".

"Время признаваться в любви. Отмечай свою вторую половинку в комментариях", - предложила певица.

Юлия Санина (видео: instagram.com/the_hardkiss/)

Поклонники, а точнее, поклонницы тут же стали отмечать в комментариях своих мужей, засыпая их словами любви. Трогательный пост уже набрал 100 000 просмотров.

Напомним, Санина обожает выражать любовь к своему мужу. Недавно она восхитила поклонников трогательными снимками с мужем и сыном. Фанаты назвали самой милой украинского шоу-бизнеса.