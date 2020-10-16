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Как у Дженнифер Лопес: Екатерина Кухар сделала интимное признание

Автор: Светлана Мащенко

Екатерина Кухар рассказала, за что ей приходилось краснеть

Екатерина Кухар решилась на откровенное признание и рассекретила свое студенческое прозвище. По словам балерины, ей не единожды довелось краснеть у станка за выпирающую пятую точку.

Во время съемок шоу "Хто зверху?" на Новом канале Кухар рассказала, что ее прозвали Дженифер Лопес за внешнее сходство известной части тела.

"Все балерины должны быть плоскими. Во время занятий мы должны были становиться ровно в профиль у центрального станка. Тогда я очень комплексовала, потому что видно мою пятую точку", - призналась артистка.

Из-за того, что ее формы были очень заметными, будущая прима-балерина покрывалась румянцем, а сердце усиленно колотилось.

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Леся Никитюк, Екатерина Кухар, Тина Кароль и Татьяна Решетняк на шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба Нового канала)

За кулисами шоу муж балерины Александр Стоянов признался: недавно жена вернулась к таким формам.

"Во время карантина в ее ягодицы зашло три килограмма. Но Катя всегда заботится о своей фигуре, поэтому быстро сбросила лишнее", - успокоил поклонников муж Кухар.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поразила невероятным талантом на "Танцах со звездами".

Также сообщалось, что в скандале между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар была поставлена точка.

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