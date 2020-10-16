Як у Дженніфер Лопес: Катерина Кухар зробила інтимне зізнання

Катерина Кухар зважилася на відверте зізнання та розсекретила своє студентське прізвисько. За словами балерини, їй не один раз довелося червоніти біля станка за випираючу п'яту точку.

Під час зйомок шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Кухар розповіла, що її прозвали Дженіфер Лопес за зовнішню схожість відомої частини тіла.

"Всі балерини повинні бути плоскими. Під час занять ми мали ставати рівно в профіль у центрального верстата. Тоді я дуже комплексувала, тому що видно мою п'яту точку", - зізналася артистка.

Через те, що її форми були дуже помітними, майбутня прима-балерина покривалася рум'янцем, а серце посилено билося.

Леся Нікітюк, Катерина Кухар, Тіна Кароль і Тетяна Решетняк на шоу "Хто зверху?" (фото: пресслужба Нового каналу)

За лаштунками шоу чоловік балерини Олександр Стоянов зізнався: нещодавно дружина повернулася до таких форм.

"Під час карантину в її сідниці зайшло три кілограми. Але Катя завжди піклується про свою фігуру, тому швидко скинула зайве", - заспокоїв шанувальників чоловік Кухар.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар вразила неймовірним талантом на "Танцях з зірками".

Також повідомлялося, що у скандалі між Ольгою Фреймут і Катериною Кухар була поставлена крапка.