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Дженнифер Лопес отправилась на свидание с Беном Аффлеком в "подвенечном" наряде: скоро свадьба?

Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают будоражить общественность своими совместными выходами. Особенно ярким получился последний, поскольку певица отправилась на прогулку в образе, подозрительно напоминающем подвенечный.

В сети тут же принялись обсуждать, что таким образом она делает Бену прозрачный намек.

Дженнифер и Бена застали за совместной прогулкой. Они неспешно шли по улице в весьма официальных нарядах. Актер надел черные брюки, белую рубашку, а также бежевый пиджак. Певица же подчеркнула плоский живот и крутые бедра стильным костюмом кремового оттенка. Ассиметричного кроя юбка с оборками, а также блуза с широкими рукавами и завязками на талии сделали ее похожей на невесту.

Образ дополнили бежевого цвета босоножки, небольшая сумочка песочного оттенка, а также крупные серьги-кольца и колье. Пара смотрелась, как всегда: гармонично и мило. Кажется, влюбленные окончательно "притерлись" друг к другу после 17 лет отеношений с другими людьми. И теперь даже образы подбирают в одном стиле. А может, пара намекает, что скоро в ЗАГС?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: скрин instagram.com/cinema.ketab.iran)

Говорят, кстати, что Бен мечтал сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца еще на ее день рождения. Однако пока что Дженнифер получила в подарок украшения с именем самого жениха.

Также на днях своей удивительной красотой, которая не меняется с годами, восхитила Сальма Хайек.

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