Дженніфер Лопес вирушила на побачення з Беном Аффлеком в "вінчальному" вбранні: скоро весілля?

Дженніфер і Бена застали за спільною прогулянкою. Вони неспішно йшли по вулиці в досить офіційних вбраннях. Актор одягнув чорні штани, білу сорочку, а також бежевий піджак. Співачка ж підкреслила плоский живіт і круті стегна стильним костюмом кремового відтінку. Асиметричного крою спідниця з оборками, а також блуза з широкими рукавами і зав'язками на талії зробили її схожою на наречену.

Образ доповнили бежевого кольору босоніжки, невелика сумочка пісочного відтінку, а також великі сережки-кільця і кольє. Пара виглядала, як завжди: гармонійно і мило. Здається, закохані остаточно "притерлися" один до одного після 17 років відносин з іншими людьми. І тепер навіть образи підбирають в одному стилі. А може, пара натякає, що скоро весілля?

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: скрін instagram.com/cinema.ketab.iran)

Кажуть, до речі, що Бен мріяв зробити своїй коханій пропозицію руки і серця ще на її день народження. Однак поки що Дженніфер отримала в подарунок прикраси з ім'ям самого нареченого.