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Джон Ледженд впервые выступит в Украине

Автор: Ольга Турчаникова

Популярный американский певец Джон Ледженд John Legend впервые приедет в Украину. Певец стал хедлайнером Leopolis Jazz Fest, о чем сообщила пресс-служба фестиваля на днях.

Всемирно известный американский певец, автор песен и актер, Джон Ледженд (настоящее имя Джон Стивенс) за свою карьеру собрал немыслимое количество номинаций и премий.

На его счету 12 премий Грэмми, "Оскар", Золотой глобус, "Тони", "Эмми" и другие.

Джон Ледженд (фото: Joe Pugliese)

За свою карьеру John Legend выпустил семь популярных альбомов, а его песня All Of Me – одна из самых продаваемых песен всех времен.

Несмотря на всемирную популярность и любовь публики, Украину артист посетит впервые.

Выступление музыканта состоится 26 июня, сообщают организаторы фестиваля.

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