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Джон Ледженд вперше виступить в Україні

Автор: Ольга Турчанікова

Популярний американський співак Джон Ледженд John Legend вперше приїде в Україну. Співак став хедлайнером Leopolis Jazz Fest, про що повідомила прес-служба фестивалю днями.

Всесвітньо відомий американський співак, автор пісень та актор, Джон Ледженд (справжнє ім'я Джон Стівенс) за свою кар'єру зібрав неймовірну кількість номінацій та премій.

На його рахунку 12 премій Греммі, "Оскар", Золотий глобус, "Тоні", "Еммі" та інші.

Джон Ледженд (фото: Joe Pugliese)

За свою кар'єру John Legend випустив сім популярних альбомів, а його пісня All Of Me одна з найбільш продаваних пісень усіх часів.

Незважаючи на всесвітню популярність і любов публіки, Україну артист відвідає вперше.

Виступ музиканта відбудеться 26 червня, повідомляють організатори фестивалю.

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