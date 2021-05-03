Ни единой морщинки: 56-летняя Моника Беллуччи покорила красотой на фото крупным планом

Моника Беллуччи продолжает выкладывать в сеть снимки со своей последней фотосессии для глянца. 56-летняя актриса выглядит так молодо, что фанаты не могут поверить глазам.

Новый снимок она запостила несколько часов назад. Актриса позирует крупным планом, покорив своей редкой красотой.

Моника Беллуччи на новом черно-белом фото предстала в простом свитере, легким макияжем и укладкой на прямой пробор. Но даже в таком виде ее лицо впечатлило фолловеров. На нем нет ни единой морщинки, кожа светится красотой и свежестью. Моника смотрит в камеру с легким прищуром и выглядит юной и невинной.

Моника Беллуччи выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Понедельник и время начала рабочего дня. Наслаждайтесь неделей", - написала экс-супруга Венсана Касселя. Удивительно молодой внешний вид культовой итальянской дивы свел сеть с ума:

"Мне нравится, насколько ты всегда честна", "Прекрасный ангел", "Восхитительна", "Так чудесна", "Невинность в лучшем виде", "Привет, принцесса, у тебя идеальное телосложение, ты такая сексуальная", - пишут они.