ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ни единой морщинки: 56-летняя Моника Беллуччи покорила красотой на фото крупным планом

Новина українською → Париж, Понедельник 03 мая 2021 22:32
Ни единой морщинки: 56-летняя Моника Беллуччи покорила красотой на фото крупным планом Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моника Беллуччи продолжает выкладывать в сеть снимки со своей последней фотосессии для глянца. 56-летняя актриса выглядит так молодо, что фанаты не могут поверить глазам.

Новый снимок она запостила несколько часов назад. Актриса позирует крупным планом, покорив своей редкой красотой.

Моника Беллуччи на новом черно-белом фото предстала в простом свитере, легким макияжем и укладкой на прямой пробор. Но даже в таком виде ее лицо впечатлило фолловеров. На нем нет ни единой морщинки, кожа светится красотой и свежестью. Моника смотрит в камеру с легким прищуром и выглядит юной и невинной.

Ни единой морщинки: 56-летняя Моника Беллуччи покорила красотой на фото крупным планомНи единой морщинки: 56-летняя Моника Беллуччи покорила красотой на фото крупным планомМоника Беллуччи выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Понедельник и время начала рабочего дня. Наслаждайтесь неделей", - написала экс-супруга Венсана Касселя. Удивительно молодой внешний вид культовой итальянской дивы свел сеть с ума:

"Мне нравится, насколько ты всегда честна", "Прекрасный ангел", "Восхитительна", "Так чудесна", "Невинность в лучшем виде", "Привет, принцесса, у тебя идеальное телосложение, ты такая сексуальная", - пишут они.

К слову, в прошлый раз Моника Беллуччи вызвала в сети жаркие споры. Многие посчитали, что ее чрезмерно заретушировали, и столь молодой внешний вид актрисы только портит впечатление от съемки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса молодежь актриса красота мода модель Моника Беллуччи
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Врач назвал самый опасный маринад для шашлыка: выделяет канцерогены
Врач назвал самый опасный маринад для шашлыка: выделяет канцерогены