Едва сдерживала слезы: Фреймут высказалась о критике на Танцах со звездами 2020 и пронзительном номере

Ольга Фреймут продолжает борьбу за победу в самом танцевальном шоу страны – "Танцы со звездами 2020". Ведущую не смог остановить коварный коронавирус – даже во время болезни она танцевала с партнером Ильей Падзиной, невзирая на недомогание, а в третьем эфире вышла впервые на главный паркет Украины. Она успела вступить в конфронтацию со строгой Екатериной Кухар, а затем публично помириться с ней. Ольга в Instagram сделала признание о шестом прямом эфире и своем танце с партнером и заинтриговала подробностями о новом выступлении.

Ольга показала видело бэкстейджа со съемок выпуска "Танцев со звездами" от 4 октября и рассказала о своей внушительной группе поддержки.

"Я до сих пор не отошла от тех пронзительных эмоций, от нашего с Ильей Падзиной предыдущего танца. Каждая тренировочная неделя - это вызов, я действительно попала в проект, который перевернул жизнь ... Прошлый эфир был особенно волнующим, ведь рядом были моя мама и крестница Эля", - призналась Ольга.

"Энергетика от присутствия родных и неземного пения отца Александра была такой сильной, что я едва сдерживала слезы, переживания были мистическими - как душа покинула тело. Когда пришла в себя, то поняла, что танцевала не совсем то, что поставили хореографы. Вот почему услышала справедливую критику о странной хореографии", - пояснила ведущая.

Она также приоткрыла завесу тайны над номером для седьмого прямого эфира и рассказала о новой подруге, с которой Ольгу свел паркет – хореографе и танцовщице Яне Заяц, которая в шестом эфире покинула шоу вместе со звездным партнером Тарасом Цымбалюком.

Ольга Фреймут и Яна Заец сдружились на проекте (фото: instagram.com/freimutolia)

"Этот эфир будет отличаться от предыдущего не только танцем, но и тем, что родной Яны Заец не будет рядом на паркете, я больно перенесла ее уход из проекта. Но Яна всю неделю была нашим хореографом. Ее почерк заметен", - заинтриговала теледива.

Напомним, что ранее Влад Яма сделал признание, почему ставит низкие оценки участникам "Танцев со звездами".