Ледь стримувала сльози: Фреймут висловилася про критику на Танцях з зірками 2020 і пронизливий номер

Ольга Фреймут продовжує боротьбу за перемогу у самому танцювальному шоу країни – "Танці з зірками 2020". Ведучу не зміг зупинити підступний коронавірус – навіть під час хвороби вона танцювала з партнером Іллею Падзіною, незважаючи на нездужання, а в третьому ефірі вийшла вперше на головний паркет України. Вона встигла вступити в конфронтацію зі строгою Катериною Кухар, а потім публічно помиритися з нею. Ольга в Instagram зробила зізнання про шостому прямому ефірі і своєму танці з партнером і заінтригувала подробицями про новий виступ.

Ольга показала бачило бекстейджа зі зйомок випуску "Танців з зірками" від 4 жовтня і розповіла про свою групу підтримки.

"Я досі не відійшла від тих пронизливих емоцій, від нашого з Іллею Падзіною попереднього танцю. Кожна тренувальна тиждень - це виклик, я дійсно потрапила в проект, який перевернув життя ... Минулий ефір був особливо хвилюючим, адже поруч були моя мама і хрещениця Еля", - зізналася Ольга.

"Енергетика від присутності рідних і неземного співу батька Олександра була такою сильною, що я ледве стримувала сльози, переживання були містичними - як душа покинула тіло. Коли прийшла до себе, зрозуміла, що танцювала не зовсім те, що поставили хореографи. Ось чому почула справедливу критику про дивну хореографії", - пояснила ведуча.

Вона також відкрила завісу таємниці над номером для сьомого прямого ефіру і розповіла про нову подругу, з якою Ольгу звів паркет – хореографом і танцівниці Яні Заєць, яка у шостому ефірі покинула шоу разом із зірковим партнером Тарасом Цимбалюком.

Ольга Фреймут і Яна Заєць здружилися на проекті (фото: instagram.com/freimutolia)

"Цей ефір буде відрізнятися від попереднього не лише танцем, але і тим, що рідний Яни Заєць не буде поруч на паркеті, я боляче перенесла її відхід з проекту. Але Яна весь тиждень була нашим хореографом. Її почерк помітний", - заінтригувала теледіва.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма зробив зізнання, чому ставить низькі оцінки учасникам "Танців з зірками".