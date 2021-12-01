Эффект неожиданности: Леся Никитюк внезапно заявила, что вышла замуж

Мила задала коллеге вопрос, который давно беспокоит ее поклонников. "Леся, когда же замуж? Когда личная жизнь?" – спросила Еремеева. "Так я уже вышла", – ошарашила заявлением Леся.

Леся Никитюк скрывает личную жизнь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"За кого?" – уточнила удивленная ведущая. Но Леся решила не развивать тему и тут же нашлась с ответом: "Реклама".

К слову, ведущая призналась что снимается в сериале под названием "Леся здеся". Перваясерия уже отснята, а сам ситком основан на историях из жизни звезды.

Никитюк очень мало рассказывает о личной жизни и скрывает ее. В январе этого года в интервью Дмитрию Гордону Леся призналась – ее отношения терпят крах из-за плотного и ненормированного рабочего графика, ведь не каждый мужчина готов мириться с ритмом жизни ведущей.