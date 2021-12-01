Ефект несподіванки: Леся Нікітюк раптово заявила, що вийшла заміж

Міла задала колезі питання, яке давно турбує її шанувальників. "Леся, коли ж заміж? Коли особисте життя?"- запитала Єремєєва. "Так я вже вийшла", - ошелешила заявою Леся.

Леся Нікітюк приховує особисте життя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"За кого?"- уточнила здивована ведуча. Але Леся вирішила не розвивати тему і тут же знайшлась з відповіддю:"Реклама".

До слова, ведуча зізналася що знімається в серіалі під назвою "Леся здеся". Перша серія вже відзнята, а сам сітком оснований на історіях з життя зірки.

Нікітюк дуже мало розповідає про особисте життя і приховує його. У січні цього року в інтерв'ю Дмитру Гордону Леся зізналася – її стосунки терплять крах через щільний і ненормований робочий графік, адже не кожен чоловік готовий миритися з ритмом життя ведучої.