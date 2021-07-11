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Екатерина Кухар рассказала о послеродовой депрессии и как возвращала форму

Автор: Марина Настевич

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым воспитывают двоих детей - сына и дочку, при этом артистка не делала длительных перерывов в карьере и быстро возвращалась на сцену. Однако, как откровенно призналась звезда, ей пришлось столкнуться с таким неприятным явлением, как послеродовая депрессия.

Об этом балерина рассказала в программе "Светская жизнь".

По словам Екатерины, она переживала это состояние после каждых родов.

"После первых родов ты не понимаешь, что будет с твоим телом, потом ты смотришь в зеркало и видишь, что случилось с твоим балетным телом. Ты не понимаешь, сможешь ли ты вернуть себе ту форму, которая у тебя была. Это хорошо известно, что для нас внешность это 50% успеха", - поделилась украинская прима.

При этом возвращать дородовую фигуру Кухар приходилось в сжатые сроки. Ведь, если бы Екатерина не появилась на сцене, ей пришлось бы заплатить большие штрафы.

Екатерина Кухар раскрыла, как быстро вернула балетную форму после родов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Так, через 3 месяца после рождения сына балерила уже танцевала на пуантах. Так же и с дочерью - через 3 месяца после ее рождения звезда выступала в Италии в постановке "Лебединое озеро". Екатерина рассказала, как ей удалось так быстро прийти в форму.

"У меня не было шансов, был бы большой штраф. Я начинала с интенсивных массажей, потом я начала использовать хулахуп, чтобы вернуть талию, живот в форму. Гимнастика, станок, середина, прыжки, пальцы и только после этого начинаются уже репетиции", - вспомнила Кухар.

Напомним, ранее Кухар в ярком этническом наряде рассказала о важной миссии.

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Екатерина Кухарбалерина