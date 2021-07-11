Катерина Кухар розповіла про післяпологову депресію і як повертала форму

За словами Катерини, вона переживала цей стан після кожних пологів.

"Після перших пологів ти не розумієш, що буде з твоїм тілом, потім ти дивишся в дзеркало і бачиш, що сталося з твоїм балетним тілом. Ти не розумієш, чи зможеш ти повернути собі ту форму, яка у тебе була. Це добре відомо, що для нас зовнішність це 50% успіху", - поділилася українська прима.

При цьому повертати допологову фігуру Кухар доводилося в стислі терміни. Адже, якби Катерина не з'явилася на сцені, їй довелося б заплатити великі штрафи.

Катерина Кухар розкрила, як швидко повернула балетну форму після пологів (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Так, через 3 місяці після народження сина балерила вже танцювала на пуантах. Так само і з дочкою - через 3 місяці після її народження зірка виступала в Італії в постановці "Лебедине озеро". Катерина розповіла, як їй вдалося так швидко прийти у форму.

"У мене не було шансів, був би великий штраф. Я починала з інтенсивних масажів, потім я почала використовувати хулахуп, щоб повернути талію, живіт у форму. Гімнастика, верстат, середина, стрибки, пальці і тільки після цього починаються вже репетиції", - згадала Кухар.