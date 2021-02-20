Екатерина Кухар восхитила безупречными ножками в постели и внезапно "запела"

Екатерина разместилась на широкой постели в уютной обстановке. На ней – нежно-лиловый кашемировый свитер-оверсайз и легкая юбка, котрая позволяет рассмотреть стройные обнаженные ножки примы. Она кокетливо обнажила одно плечо. А ее красивые аккуратные локоны прекрасно вписались в женственный и нежный образ.

Судья "Танцев со звездами" "запела", повторяя слова бессмертного хита Билли Уизерса - Ain’t No Sunshine. К слову, за эту песню исполнитель был удостоен нескольких "Грэмми"!

Поклонники Екатерины оценили ее видео и оставили комплименты и похвалу, заинтересовавшись новым проектом. "Восхитительная", "Миленькая", "Красавица", "Это что-то новенькое", - писали они в кмментариях.

Муж Екатерины, Александр Стоянов рассказал о неприятности, которая приключилась, пока жены не было дома. Он доказал, что прекрасно справляется с бытом и способен быстро решать серьезные проблемы.

"Дочка осваивала ролики, пока мамы не было дома… Все бы ничего, но… проезжая вокруг кухонного стола, малышка зацепила кувшин с компотом и. пытаясь словить его, весь вишневый напиток оставила на себе… Оценив ситуацию, я мгновенно освоил принципы стирки (предвкушая реакцию жены), ведь это ведь я же разрешил кататься на роликах дома… P.S. На роликах по квартире мы больше не катаемся", - сообщил Александр.