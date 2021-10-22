Экс-"НеАнгел" Виктория сделала честное признание о личной жизни и богатых женихах: шло не по плану

Так, Виктории делал предложение состоятельный жених - бизнесмен, который занимался строительным бизнесом. Он предложил переехать с ним в Испанию, но артистка отказалась.

"Меня привела жизнь в нужную точку и мне пришлось на тот момент выбирать – я выбрала сольную карьеру. Но отношения были очень серьезными и этот человек любил меня по-настоящему", - пояснила певица и уточнила, что сейчас предприниматель женат и у него трое детей.

Виктория не раз получала предложения руки и сердца (фото: instagram.com/vikanablack)

Виктории не единожды предлагали выйти замуж. "Я даже соглашалось, но потом все как-то шло не по плану", – коротко прокомментировала Вика.

У девушки были долгоиграющие отношения. Она встречалась с мужчинами по 2-3 года, после чего получала от них предложения руки и сердца, были и те, кто решались на такой отвественный шаг после нескольких месяцев знакомства.

Артистка призналась, что, как правило, сама разрывала отношения, но со Стижаковым было иначе – он сам свел на нет их планы на будущее.

Виктория приоткрыла завесу тайны над личной жизнью

"Это болезненно, но не всегда. И не всегда это было по моей инициативе. Только один раз был, когда я осталась за дверью. Я очень хотела, но не произошло. Хорошо, что мне хватило сил сублимировать энергию в творчество и поверить в новые отношения, которые поэтапно зарождались потом", - отметила Смеюха.

На данный момент у Виктории нет серьезных отношений, но ей очень бы хотелось их построить. Ради ребенка она не готова бросать карьеру,но готова на компромиссы. Ей важно найти своего человека, и тогда в жизни артистки наступит балланс между личным и работой.