Екс-"НеАнгел" Вікторія зробила чесне зізнання про особисте життя і багатих наречених: йшло не за планом

Так, Вікторії робив пропозицію заможний наречений - бізнесмен, який займався будівельним бізнесом. Він запропонував переїхати з ним до Іспанії, але артистка відмовилася.

"Мене перивело життя в потрібну точку і мені довелося на той момент вибирати – я вибрала сольну кар'єру. Але відносини були дуже серйозними і ця людина любила мене по-справжньому", - пояснила співачка і уточнила, що зараз чоловік одружений і у нього троє дітей.

Вікторія не раз отримувала пропозиції руки і серця (фото: instagram.com/vikanablack)

Вікторії неодноразово пропонували вийти заміж. "Я навіть погоджувалося, але потім все якось йшло не за планом",-коротко прокомментувала Віка.

У дівчини були довгограючі відносини. Вона зустрічалася з чоловіками по 2-3 роки, після чого отримувала від них пропозиції руки і серця, були і ті, хто наважувалися на такий відповідальний крок після декількох місяців знайомства.

Артистка зізналася, що, як правило, сама розривала стосунки, але зі Стіжаковим було інакше – він сам звів нанівець їхні плани на майбутнє.

Вікторія відкрила завісу таємниці над особистим життям

"Це болісно, але не завжди. І не завжди це було з моєї ініціативи. Тільки один раз був, коли я залишилася за дверима. Я дуже хотіла, але не сталося. Добре, що мені вистачило сил сублімувати енергію в творчість і повірити в нові відносини, які поетапно зароджувалися потім", - зазначила Смеюха.

На даний момент у Вікторії немає серйозних відносин, але їй дуже б хотілося їх побудувати. Заради дитини вона не готова кидати кар'єру, але готова на компроміси. Їй важливо знайти свою людину, і тоді в житті артистки настане балланс між особистим і роботою.