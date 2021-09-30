Экс-НеАнгел Вика показала грудь в постели и заговорила о любовных утехах: могу порекомендовать

После новости о распаде НеАнгелов, Виктория Смеюха объявила о старте сольной карьеры и даже презентовала первый трек. Она активно развивается в творческом плане, много путешествует и радует поклонников фото из поездок. В том числе и горячими кадрами со своим участием.
Новое фото в Instagram звезды вызвало шквал эмоций у ее подписчиков.
Певица расположилась на кровати в пижаме на запахе без бюстгальтера. Она сидит по-турецки, а на коленях держит поднос с аппетитным завтраком – на тарелке лежат круассаны, сырники, фрукты. На втором блюде – то же и яичница с тостом.
Похоже, артиста завтракает не одна, а в компании молодого человека, ведь ее пост написан в игривой форме и речь там идет не только о важном приеме пищи в начале дня, но и о любви!
Виктория показала свой пикантный завтрак (фото: instagram.com/vikanablack)
"Люблю ежедневные завтраки, обеды и ужины, и в наших силах сделать из них праздник! Это я не про круассан и сырники на подносе, а про настроение, если что. Могу еще порекомендовать высоко-любовные утехи. Ничто так не красит, как любовь", – считает Виктория.
Подписчики артистки разделили ее мнение, а также порадовали сескапильную красотку комплиментами.
Судя по "сторис", Виктория отдыхает в загородном помлексе. Она наслаждается СПА-процедурами, не забывает о тренировках и показывает, как проводит время вечером в ресторане. Похоже, автором ее контента стал некий загадочный молодой человек, которого певица скрывает.
Напомним, что ранее Виктория пожаловалась на пережитые серьезные проблемы со здоровьем.