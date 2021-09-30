Экс-НеАнгел Вика показала грудь в постели и заговорила о любовных утехах: могу порекомендовать

Певица расположилась на кровати в пижаме на запахе без бюстгальтера. Она сидит по-турецки, а на коленях держит поднос с аппетитным завтраком – на тарелке лежат круассаны, сырники, фрукты. На втором блюде – то же и яичница с тостом.

Похоже, артиста завтракает не одна, а в компании молодого человека, ведь ее пост написан в игривой форме и речь там идет не только о важном приеме пищи в начале дня, но и о любви!

Виктория показала свой пикантный завтрак (фото: instagram.com/vikanablack)

"Люблю ежедневные завтраки, обеды и ужины, и в наших силах сделать из них праздник! Это я не про круассан и сырники на подносе, а про настроение, если что. Могу еще порекомендовать высоко-любовные утехи. Ничто так не красит, как любовь", – считает Виктория.

Подписчики артистки разделили ее мнение, а также порадовали сескапильную красотку комплиментами.

Любовь лучшее что может быть

Прекрасная

Красавица

Секси

Вкусняшка! Я не про еду

Викуля, тебе идет быть влюбленной

Бомба

Ух какая женщина! Сладенькая клубничка

Судя по "сторис", Виктория отдыхает в загородном помлексе. Она наслаждается СПА-процедурами, не забывает о тренировках и показывает, как проводит время вечером в ресторане. Похоже, автором ее контента стал некий загадочный молодой человек, которого певица скрывает.