Екс-НеАнгел Віка показала груди в ліжку і заговорила про любовні втіхи: можу порекомендувати

Співачка розташувалася на ліжку в піжамі на запаху без бюстгальтера. Вона сидить по-турецьки, а на колінах тримає піднос з апетитним сніданком – на тарілці лежать круасани, сирники, фрукти. На другому блюді - те ж і яєчня з тостом.

Схоже, артиста снідає не одна, а в компанії молодої людини, адже її пост написаний в грайливій формі і мова там йде не тільки про важливий прийом їжі на початку дня, але і про любов!

Вікторія показала свій пікантний сніданок (фото: instagram.com/vikanablack)

"Люблю щоденні сніданки, обіди та вечері, і в наших силах зробити з них свято! Це я не про круасан і сирники на підносі, а про настрій, якщо що. Можу ще порекомендувати високо-любовні втіхи. Ніщо так не прикрашає, як кохання", - вважає Вікторія.

Підписники артистки розділили її думку, а також порадували сескапильную красуню компліментами.

Любов найкраще що може бути

Прекрасна

Красуня

Сексі

Вкусняшка! Я не про їжу

Вікуля, тобі личить бути закоханою

Бомба

Ух яка жінка! Солоденька полуничка

Судячи зі "сторіс", Вікторія відпочиває в заміському помлексі. Вона насолоджується СПА-процедурами, не забуває про тренування і показує, як проводить час ввечері в ресторані. Схоже, автором її контенту став якийсь загадковий молодий чоловік, якого співачка приховує.