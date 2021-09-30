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Екс-НеАнгел Віка показала груди в ліжку і заговорила про любовні втіхи: можу порекомендувати

Автор: Styler

Після новини про розпад НеАнгелів, Вікторія Смеюха оголосила про старт сольної кар'єри і навіть презентувала перший трек. Вона активно розвивається в творчому плані, багато подорожує і радує шанувальників фото з поїздок. В тому числі і гарячими кадрами зі своєю участю.

Нове фото в Instagram зірки викликало шквал емоцій у її підписників.

Співачка розташувалася на ліжку в піжамі на запаху без бюстгальтера. Вона сидить по-турецьки, а на колінах тримає піднос з апетитним сніданком – на тарілці лежать круасани, сирники, фрукти. На другому блюді - те ж і яєчня з тостом.

Схоже, артиста снідає не одна, а в компанії молодої людини, адже її пост написаний в грайливій формі і мова там йде не тільки про важливий прийом їжі на початку дня, але і про любов!

Вікторія показала свій пікантний сніданок (фото: instagram.com/vikanablack)

"Люблю щоденні сніданки, обіди та вечері, і в наших силах зробити з них свято! Це я не про круасан і сирники на підносі, а про настрій, якщо що. Можу ще порекомендувати високо-любовні втіхи. Ніщо так не прикрашає, як кохання", - вважає Вікторія.

Підписники артистки розділили її думку, а також порадували сескапильную красуню компліментами.

  • Любов найкраще що може бути
  • Прекрасна
  • Красуня
  • Сексі
  • Вкусняшка! Я не про їжу
  • Вікуля, тобі личить бути закоханою
  • Бомба
  • Ух яка жінка! Солоденька полуничка

Судячи зі "сторіс", Вікторія відпочиває в заміському помлексі. Вона насолоджується СПА-процедурами, не забуває про тренування і показує, як проводить час ввечері в ресторані. Схоже, автором її контенту став якийсь загадковий молодий чоловік, якого співачка приховує.

Нагадаємо, що раніше Вікторія поскаржилася на пережиті серйозні проблеми зі здоров'ям.

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НеАнгелыВіка СмеюхаВиктория Смеюха