Экс-супруг Каминской рассказал о строгих правилах воспитания детей: "в жизни просто так ничего не дается"

К слову, такой подход в воспитании он перенял у собственного отца. Каминский признался, что успехом в профессии и реализации обязан требовательному папе. Так, он с детства привык зарабатывать самостоятельно, ведь родной человек не обеспечивал его карманными деньгами, но вместо этого предлагал заработать на личные расходы.

"У меня было безумное стремление заработать деньги, потому что мне их никогда не давали. Ни в кино, ни в кафе. Дома папа мне и сестре никогда не давал деньги. Мы должны были заработать", – рассказал Эдгар.

Экс-супруг Славы Каминской обеспечивает дочку и сына всем необходимым: покупает им одежду, игрушки, однако в будущем хочет ввести те же методы воспитания, которые практиковал его отец.

Эдгар учит сына с детства финансовой грамотности (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я буду стараться делать так, чтобы они знали цену деньгам, знали цену труда, понимали, что надо работать, и в жизни просто так ничего не будет", - отметил Эдгар.

Так, в 6 лет Леон знает курс валют и размышляет, как может заработать. За игры на мобильном, которые ему покупает отец, мальчик возвращает деньги из собственных сбережений. Когда у Леона выпал зуб, Эдгар вместо зубной феи положил сыну под подушку сто долларов, но сознательный малыш их вернул.

Эдгар применяет строгие принципы в воситании детей

"Говорит: "А у тебя есть деньги?". Говорю: "Нет, вот сто было". "Тогда возьми себе, пусть будут у тебя". И он отдает мне эти деньги", – рассказал трогательную семейную историю пластический хирург.