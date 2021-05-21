Екс-чоловік Камінської розповів про суворі правила виховання дітей: "у житті просто так нічого не дається"

До слова, такий підхід у вихованні він перейняв у власного батька. Камінський зізнався, що успіхом у професії та реалізації зобов'язаний вимогливому татові. Так, він з дитинства звик заробляти самостійно, адже рідна людина не забезпечувала його кишеньковими грошима, але замість цього пропонувала заробити на особисті витрати.

"У мене було шалене прагнення заробити гроші, тому що мені їх ніколи не давали. Ні в кіно, ні в кафе. Вдома тато мені і сестрі ніколи не давав гроші. Ми повинні були заробити", - розповів Едгар.

Екс-чоловік Слави Камінської забезпечує дочку і сина всім необхідним: купує їм одяг, іграшки, проте в майбутньому хоче ввести ті ж методи виховання, які практикував його батько.

Едгар вчить сина з дитинства фінансової грамотності (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я буду намагатися робити так, щоб вони знали ціну грошам, знали ціну праці, розуміли, що треба працювати, і в житті просто так нічого не буде", - зазначив Едгар.

Так, в 6 років Леон знає курс валют і розмірковує, як може заробити. За ігри на мобільному, які йому купує батько, хлопчик повертає гроші з власних заощаджень. Коли у Леона випав зуб, Едгар замість зубної феї поклав синові під подушку сто доларів, але свідомий малюк їх повернув.

Едгар застосовує суворі принципи у вихованні дітей

"Каже:" А у тебе є гроші?". Кажу: "Ні, ось сто було". "Тоді візьми собі, нехай будуть у тебе". І він віддає мені ці гроші", - розповів зворушливу сімейну історію пластичний хірург.