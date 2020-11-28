В экстра-мини и трендовых сапогах: Надя Дорофеева завела сеть "огненной красотой"

Надя Дорофеева недавно представила дебютную сольную видеработу на песню gorit, которая уже начала бить рекорды чартов, что несказанно радует певицу. Артистка успевает все – снимать клипы, записывать новый музыкальный материл и сниматься в "Лиге смеха". Так, она показала свой смелый трендовый образ, в котором появилась на записи юмористического концерта.

Надя опубликовала в Instagram несколько снимков в бархатном ансамбле с ассиметричной юбкой мини, украшенной серебряной бахромой, и короткой черной кофте под горло с контрастным замком кислотного оттенка. Верх украшен оригинальным декором из серебряных бусин, образующим имитацию купальника на груди.

Певица дополнила свой лук грубыми сапогами, которые она явно облюбовала, ведь не в первый раз показывает аутфиты именно с этой обувью. Прическа – два игривых хвостика по бокам и сияющий макияж.

Надя Дорофеева показала дерзкий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Надя сделала кадр в движении, на котором не видно ее лица и фигуры. Зато можно детально рассмотреть ассиметричную экстра-короткую юбку до середины бедра с одной стороны.

"Огненная красота только у Надюши", "Надюша, ты нереально красивая", "Богиня", "На стиле", "Нереальная", – писали восторженные комментаторы.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева радикально изменила цвет волос и превратилась в блондинку.