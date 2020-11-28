В екстра-міні і трендових чоботях: Надя Дорофєєва завела мережу "вогненною красою"

Надя Дорофєєва нещодавно представила дебютну сольну видеработу на пісню gorit, яка вже почала бити рекорди чартів, що невимовно тішить співачку. Артистка встигає все – знімати кліпи, записувати новий музичний матеріал і зніматися в "Лізі сміху". Так, вона показала свій сміливий трендовий образ, в якому з'явилася на запису гумористичного концерту.

Надя опублікувала в Instagram кілька знімків в оксамитовому ансамблі з асиметричною міні спідницею, прикрашеною срібною бахромою, і короткій чорній кофті під горло з контрастним замком кислотного відтінку. Верх прикрашений оригінальним декором із срібних намистин, що створює імітацію купальника на грудях.

Співачка доповнила свій лук грубими чобітьми, які вона явно облюбувала, адже не в перший раз показує аутфіти саме з цим взуттям. Зачіска – два грайливих хвостика з боків та яскравий макіяж.

Надя Дорофєєва показала зухвалий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя зробила кадр в русі, на якому не видно її обличчя і фігуру. Зате можна детально розглянути асиметричну екстра-коротку спідницю до середини стегна з одного боку.

"Вогняна краса тільки у Надюші", "Надюша, ти нереально красива", "Богиня", "На стилі", "Нереальна", – писали захоплені коментатори.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва радикально змінила колір волосся і перетворилася на блондинку.