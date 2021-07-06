Экзотическая кошечка: Оля Полякова блистает в новой видеоработе в дерзком образе

Приходько рассказывает, что все произошло спонтанно и неожиданно. Ее пригласили вечером, буквально накануне съемок - и она тут же согласилась.

Несмотря на солидный бэкграунд в кино, сериалах и телешоу, для Приходько это был первый опыт участия в съемках музыкального видео. Но на площадке царила настолько теплая и дружественная атмосфера, что сам процесс прошел достаточно легко.

Первые кадры клипа интригуют (фото: пресс-служба Оли Поляковой)

"Я немного переживала, когда мы с Олей впервые взаимодействовали в кадре. Но нам очень быстро удалось сработаться. Дальше мы уже вместе шутили, генерировали гэги, подхватывали идеи друг друга - пошел контакт. Съемка была длительной, поскольку сам клип технически оказался очень сложным. Но благодаря коннекту у нас с Олей появилось второе дыхание: и мы были готовы продолжать еще и еще", - рассказала актриса.

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Инна рассказывает, что отдельной радостью на съемках, кроме знакомства с Поляковой, была работа с режиссером клипа - Любомиром Левицким.

Она отметила колоссальный профессионализм Левицкого. Режиссер, по ее словам, превратил работу с крайне сложной технологией motioncontrol в легкий и понятный для всех процесс. Впервые эту технологию применили во время съемок киноэпопеи "Звездные войны", а сегодня ее в основном используют в остросюжетных action-фильмах.

Певица выбрала наряд с "кошачим" принтом (фото: пресс-служба Оли Поляковой)

Инна Приходько не раскрыла сюжет видео, но намекнула, чего ожидать зрителям.

"Вы увидите веселую, легкую, а главное - поучительную историю. В ней очень много девушек узнают себя, ведь хотя бы раз, но каждая из них была в ситуации, изображенной в клипе. Клип - о "взрослых девочках", которыми мы остаемся независимо от возраста", - призналась актриса.

Премьера клипа и песни Оли Поляковой "Взрослая девочка" состоится 9 июля.