Екзотична кішечка: Оля Полякова блищить у новій відеороботі в зухвалому образі

Приходько розповідає, що все сталося спонтанно і несподівано. Її запросили ввечері, буквально напередодні зйомок - і вона тут же погодилася.

Незважаючи на солідний бекграунд в кіно, серіалах і телешоу, для приходька це був перший досвід участі в зйомках музичного відео. Але на майданчику панувала настільки тепла і дружня атмосфера, що сам процес пройшов досить легко.

Перші кадри кліпу інтригують (фото: прес-служба Олі Полякової)

"Я трохи переживала, коли ми з Олею вперше взаємодіяли в кадрі. Але нам дуже швидко вдалося спрацюватися. Далі ми вже разом жартували, генерували геги, підхоплювали ідеї один одного - пішов контакт. Зйомка була тривалою, оскільки сам кліп технічно виявився дуже складним. Але завдяки коннекту у нас з Олею з'явилося друге дихання: і ми були готові продовжувати ще і ще", - розповіла актриса.

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Інна розповідає, що окремою радістю на зйомках, крім знайомства з Поляковою, була робота з режисером кліпу - Любомиром Левицьким.

Вона відзначила колосальний професіоналізм Левицького. Режисер, за її словами, перетворив роботу з вкрай складною технологією motioncontrol в легкий і зрозумілий для всіх процес. Вперше цю технологію застосували під час зйомок кіноепопеї "Зоряні війни", а сьогодні її в основному використовують в гостросюжетних action-фільмах.

Співачка вибрала наряд з "котячим" принтом (фото: прес-служба Олі Полякової)

Інна Приходько не розкрила сюжет відео, але натякнула, чого очікувати глядачам.

"Ви побачите веселу, легку, а головне - повчальну історію. У ній дуже багато дівчат впізнають себе, адже хоча б раз, але кожна з них була в ситуації, зображеної в кліпі. Кліп - про "дорослих дівчаток", якими ми залишаємося незалежно від віку", - зізналася актриса.

Прем'єра кліпу і пісні Олі Полякової "доросла дівчинка" відбудеться 9 липня.