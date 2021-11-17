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Эль Фаннинг - самая соблазнительная звезда красных дорожек: топ-3 откровенных наряда актрисы

Автор: Ольга Турчаникова

На днях в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премий InStyle Awards. Звание "Икона года" получила актриса Мелисса Маккарти, приз в номинации The Original забрала гимнастка Симона Байлз. Майкл Корс стал "Лучшим дизайнером", а титул "Голос стиля" отправился к стилисту Джейсону Болдену.

Событие стало одним из самых ярких - здесь собралась масса звезд первой величины. Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер, Риз Уизерспун, Кейт Хадсон, Миранда Керр и многие другие. Разумеется, - в изысканных и роскошных нарядах.

Но самым провокационным луком вечера, без сомнения, порадовала 23-летняя актриса Эль Фаннинг. Он вполне может претендовать на звание самого сексуального и оригинального на красных дорожках различных светских событий за последнее время.

Эль Фаннинг на InStyle Awards (фото: instagram.com/ellefanning)

Элль была одета в длинную облегающую черную юбку, а также топ в виде двух звеньев огромной золотой цепи с бриллиантами, надетый на голое тело. Образ дополнили широкие золотые кольца на всех пальцах, яркий макияж с алыми губами и выпрямленные до гладкого блеска волосы.

К слову, носить провокационные наряды на светских событиях давно стало привичкой у юной красавицы. Так, ранее на премьере "Дома Gucci" она появилась в прозрачном платье со шлейфом, которое также наделало шума в сети.

Эль Фаннинг на премьере "Дома Gucci" (фото: instagram.com/ellefanning)

Independent Spirit Awards - еще один пример, когда Энн стала самой соблазнительной звездой премии. Причем ее платье было довольно закрытым, но благодаря деталям умело подчеркнуло достоинства фигуры и природную сексуальность девушки.

Эль Фаннинг на Independent Spirit Awards (фото: instagram.com/ellefanning)

Смотрите яркие образы знаменитостей на премьере "Дом Gucci" в Нью-Йорке.

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