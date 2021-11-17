Ель Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актриси

Але найбільш провокаційним луком вечора, без сумніву, порадувала 23-річна актриса Ель Фаннінг. Він цілком може претендувати на звання найсексуальнішого і найбільш оригінального на червоних доріжках різних світських подій за останній час.

Ель Фаннінг на InStyle Awards (фото: instagram.com/ellefanning)

Елль була одягнена в довгу облягаючу чорну спідницю, а також топ у вигляді двох ланок величезного золотого ланцюга з діамантами, одягнутий на голе тіло. Образ доповнили широкі золоті каблучки на всіх пальцях, яскравий макіяж з червоними гуами і випрямлені до гладкого блиску волосся.

До слова, носити провокаційні вбрання на світських подіях давно стало звичкою у юної красуні. Так, раніше на прем'єрі "Дому Gucci" вона з'явилася в прозорій сукні зі шлейфом, яка також наробило галасу в мережі.

Ель Фаннінг на прем'єрі "Дому Gucci" (фото: instagram.com/ellefanning)

Independent Spirit Awards - ще один приклад, коли Енн стала найбільш спокусливою зіркою премії. Причому її плаття було досить закритим, але завдяки деталям вміло підкреслило достоїнства фігури і природну сексуальність дівчини.

Ель Фаннінг на Independent Spirit Awards (фото: instagram.com/ellefanning)