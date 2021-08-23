Эллерт признался Мишиной в любви, Никитюк резко опустила Дурнева: топ громких новостей недели

Александр Эллерт хочет вернуть Ксению Мишину

Не так давно рассталась одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса - "холостячка" Ксения Мишина и комик Александр Эллерт. По словам девушки, год отношений стал для нее настоящей драмой, и она больше не хочет предавать себя и сына, а потому ставит точку - окончательную и бесповоротную. Сам Александр не стал комментировать ситуацию, а лишь в свойственной себе манере иронизировал над словом "драма", запостив его обозначение себе в блог.

Ксения пока не прокомментировала ситуацию с примирением (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Позже Ксения написала серию постов о том, как ей живется одной и как она возвращает себе душевное равновесие после расставания. В ход шли встречи с подругами, круги женской силы, медитация, красивые вещи, работа с телом, а также новые проекты… В это время Эллерт путешествовал и работал.

Казалось, бывшие возлюбленные стали жить своими жизнями. Но на прошлой неделе парень ошеломил сеть, запостив себе в блог общее с Ксенией видео, в котором трогательно поздравил ее с годовщиной и назвал актрису "своей любимой". Также комик подписался в Instagram на Ксению.

"С годовщиной, любимая!", – написал Александр (видео: instagram.com/ellert_a)

Сама Ксения никак не прокомментировал ситуацию с возможным примирением и даже не поставила под видео свой лайк. Также как и не стала подписываться на бывшего в сети. В то же время она постила огромные букеты, кокетничая, что не знает, от кого они. По всей видимости, девушка в раздумьях: простить ли экс-жениха.

Катя Осадчая рассекретила имя сына

Известная телеведущая Катя Осадчая 19 августа родила третьего сына. В своем блоге звезда подробно рассказала, как ее встречал любимый мужчина - популярный ведущий Юрий Горбунов, а также младшие дети. Позже многодетная мама поделилась, как они планируют назвать малыша.

Счастливая мама поделилась рассуждениями об имени ребенка (фото: instagram.com/kosadcha)

Сейчас у пары есть вариантов имени, из которых они выберут лучшее в ближайшее время. Одно можно сказать точно: это будет имя не на букву "и" (напомним, старшего сына Осадчей зовут Илья, а младшего - Иван, - прим. ред.). По словам Кати, "имена на эту букву в ее голове закончились". Кроме того, трижды мама отметила, что ожидала появления на свет девочки, в потому выбор мужского имени поставил ее в тупик.

Никитюк обвинила Дернева в бодишейминге

Леся Никитюк стала очередной "жертвой" Дурнева, который уже не раз попадался на бодишейминге и язвительных замечаниях в адрес звезд шоу-бизнеса. В этот раз он отметил, что с ростом Леси "только на железной дороге работать", ведь "красивые женщины все невысокие". Леся не стала молчать на замечание, записав ответ. Она появилась в ролике в виде проводницы, где в шутливом тоне отчиталась о своей работе на железной дороге. А также отметила, что ее коллеги - масса других звездных красоток, чей рост более 180 см. А закончила свое обращение резким отпором Дурневу.

Никитюк защитила свою внешность (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я думала, мы давным-давно живем в толерантном обществе, которому не с руки обижать людей из-за веса, роста, цвета кожи! Но среди нас, к сожалению, есть человек, который в своих видео не называет мое имя, закрывает мое лицо… но сейчас он перешел все границы.. Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно: ты со своим ростом видел только пилотку проводницы!", - заключила Леди Ле.