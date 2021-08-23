Еллерт зізнався Мішиній у коханні, Нікітюк різко опустила Дурнєва: топ гучних новин тижня

Олександр Еллерт хоче повернути Ксенію Мішину

Не так давно розлучилася одна з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу - "холостячка" Ксенія Мішина і комік Олександр Еллерт. За словами дівчини, рік відносин став для неї справжньою драмою, і вона більше не хоче зраджувати себе і сина, а тому ставить крапку - остаточну і безповоротну. Сам Олександр не став коментувати ситуацію, а лише у властивій собі манері іронізував над словом "драма", запостивши його позначення собі в блог.

Ксенія поки не прокоментувала ситуацію з примиренням (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Пізніше Ксенія написала серію постів про те, як їй живеться одній і як вона повертає собі душевну рівновагу після розставання. У хід йшли зустрічі з подругами, кола жіночої сили, медитація, красиві речі, робота з тілом, а також нові проекти... В цей час Еллерт подорожував і працював.

Здавалося, колишні кохані стали жити своїми життями. Але минулого тижня хлопець приголомшив мережу, запостивши собі в блог спільне з Ксенією відео, в якому зворушливо привітав її з річницею і назвав актрису "своєю коханою". Також комік підписався в Instagram на Ксенію.

"З річницею, кохана!", - написав Олександр (відео: instagram.com/ellert_a)

Сама Ксенія ніяк не прокоментував ситуацію з можливим примиренням і навіть не поставила під відео свій лайк. Також як і не стала підписуватися на колишнього в мережі. У той же час вона постила величезні букети, кокетуючи, що не знає, від кого вони. Як видно, дівчина в роздумах: чи пробачити екс-нареченого.

Катя Осадча розсекретила ім'я сина

Відома телеведуча Катя Осадча 19 серпня народила третього сина. У своєму блозі зірка детально розповіла, як її зустрічав коханий чоловік - популярний ведучий Юрій Горбунов, а також молодші діти. Пізніше багатодітна мама поділился, як вони планують назвати малюка.

Щаслива мама поділилася міркуваннями про ім'я дитини (фото: instagram.com/kosadcha)

Зараз у пари є варіантів імені, з яких вони виберуть найкраще найближчим часом. Одне можна сказати точно: це буде ім'я не на букву "І" (нагадаємо, старшого сина Осадчої звуть Ілля, а молодшого - Іван, - прим. ред.). За словами Каті, "імена на цю букву в її голові закінчилися". Крім того, тричі мама зазначила, що очікувала появи на світ дівчинки, в тому вибір чоловічого імені поставив її в глухий кут.

Нікітюк звинуватила Дернєва в бодішеймінгу

Леся Нікітюк стала черговою "жертвою" Дурнєва, який вже не раз попадався на бодішеймінгу і уїдливих зауваженнях на адресу зірок шоу-бізнесу. Цього разу він зазначив, що з ростом Лесі "тільки на залізниці працювати", адже "красиві жінки всі невисокі". Леся не стала мовчати на зауваження, записавши відповідь. Вона з'явилася в ролику у вигляді провідниці, де жартівливо відзвітувала про свою роботу на залізниці. А також зазначила, що її колеги - маса інших зіркових красунь, чий зріст понад 180 см. А закінчила своє звернення різкою відсіччю Дурнєву.

Нікітюк захистила свою зовнішність (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я думала, ми давним-давно живемо в толерантному суспільстві, якому не з руки ображати людей через вагу, зріст, колір шкіри! Але серед нас, на жаль, є людина, яка в своїх відео не називає моє ім'я, закриває моє обличчя... Але зараз він перейшов всі межі.. Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло: ти зі своїм ростом бачив тільки пілотку провідниці!", - уклала леді Ле.