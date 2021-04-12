Эмили Ратаковски похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини спустя месяц после родов

Эмили Ратаковски позирует в крошечном бикини с принтом под кожу жирафа. К слову, этот рисунок сейчас на пике популярности. Молодая мама сняла себя со всех сторон, продемонстрировав тонкую талию и железный пресс, а также упругие ягодицы и стройные ноги. Девушка выглядит, практически, как до родов, и почти полностью вернулась в свою привычную идеальную форму.

Эмили Ратаковски спустя месяц после родов (фото: instagram.com/emrata)

Разумеется, такие жаркие фото и видео не могли оставить без внимания фанаты. Они буквально взорвали страницу модели своими комментариями: "Девочка, как ты смогла получить это тело после рождения ребенка?", "Девушка, это твои гены!", "Вау", "Восхитительная Эмили", "Богиня", "Женщина, ты точно родила ребенка месяц назад?", "И это послеродовое тело? Что происходит? Серьезно?", "Если это ты ПОСЛЕ родов, я перестала жить", "Подожди, ты точно только что родила?", - не могут угомониться фанаты.

Эмили Ратаковски в бикини (видео: instagram.com/emrata)