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Емілі Ратаковскі похвалилася витонченою фігурою в крихітному бікіні через місяць після пологів

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі продовжує розбурхувати мережу своєї ідеальною фігурою через місяць після пологів. Модель і бізнесвумен показала нову модель купальника свого бренду Inamorata. А заодно і фігуру, яка вже встигла стати такою ж ідеальною, як до пологів.

Фото і відео красуні підкорили фанатів, зібравши масу захоплених коментарів.

Емілі Ратаковскі позує в крихітному бікіні з принтом під шкіру жирафа. До речі, цей малюнок зараз на піку популярності. Молода мама зняла себе з усіх сторін, продемонструвавши тонку талію і залізний прес, а також пружні сідниці і стрункі ноги. Дівчина виглядає, практично, як до пологів, і майже повністю повернулася в свою звичну ідеальну форму.

Емілі Ратаковскі через місяць після пологів (фото: instagram.com/emrata)

Зрозуміло, такі спекотні фото і відео не могли залишитись без уваги фанатів. Вони буквально підірвали сторінку моделі своїми коментарями: "Дівчинко, як ти змогла отримати це тіло після народження дитини?", "Дівчина, це твої гени!", "Вау", "Чудова Емілі", "Богиня", "Жінка, ти точно народила дитину місяць тому?", "І це післяпологове тіло? Що відбувається? Серйозно?", "Якщо це ти ПІСЛЯ пологів, я перестала жити", "Почекай, ти точно тільки що народила?", - не можуть вгамуватися фанати.

Емілі Ратаковскі в бікіні (відео: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, сина від коханого чоловіка Себастьяна Ратаковскі народила на початку березня.

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