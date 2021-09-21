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Эшли Грэм беременна близнецами: модель раскрыла пол детей и показала реакцию мужа

Автор: RBC.UA

Похоже, поклонники, которые подозревали пышнотелую модель в том, что она беременна близнецами из-за внушительного животика, оказались правы.

Несколько часов назад американская модель поделилась трогательным и забавным роликом, в котором рассказала, кого ждет.

На видео она предстала со своим мужем, Джастином Эрвином. Модель показала сначала тест на беременность, а затем поход на УЗИ. Там стало очевидно, что молодая мама ждет не одного малыша, а сразу двоих. Тут же она раскрыла и пол детей: Эшли и ее муж ждут еще двоих сыновей.

Эшли Грэм и муж узнали, что ждут близнецов (видео: instagram.com/ashleygraham)

В сети поднялась целая буря: фанаты выражают любовь к 33-летней модели, а также радуются за ее семью. Пожелания счастья и здоровья продолжают прилетать со всех концов света.

Сама Эшли была удивлена и буквально ошарашена такой новостью. Сначала она подумала, что у нее будет двойня - мальчик и девочка. А когда ей сказали, что это два мальчика, и вовсе воскликнула: "Ты шутишь надо мной?". А муж, похоже, был весьма счастлив.

Напомним, что в январе 2020 года у супругов родился сын Айзек. Модель родила дома, а затем записала подкаст на эту тему

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