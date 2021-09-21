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Ешлі Грем вагітна близнюками: модель розкрила стать дітей і показала реакцію чоловіка

Автор: RBC.UA

Схоже, шанувальники, які підозрювали пишнотілу модель в тому, що вона вагітна близнюками через значний животик, виявилися праві.

Кілька годин тому американська модель поділилася зворушливим і кумедним роликом, в якому розповіла, кого чекає.

На відео вона постала зі своїм чоловіком, Джастіном Ервіном. Модель показала спочатку тест на вагітність, а потім похід на УЗД. Там стало очевидно, що молода мама чекає не одного малюка, а відразу двох. Тут же вона розкрила і стать дітей: Ешлі і її чоловік чекають ще двох синів.

Ешлі Грем і чоловік дізналися, що чекають близнюків (відео: instagram.com/ashleygraham)

У мережі піднялася ціла буря: фанати висловлюють любов до 33-річної моделі, а також радіють за її сім'ю. Побажання щастя і здоров'я продовжують прилітати з усіх кінців світу.

Сама Ешлі була здивована і буквально ошелешена такою новиною. Спочатку вона подумала, що у неї буде двійня - хлопчик і дівчинка. А коли їй сказали, що це два хлопчики, і зовсім вигукнула: "Ти жартуєш наді мною?". А чоловік, схоже, був дуже щасливий.

Нагадаємо, що в січні 2020 року у подружжя народився син Айзек. Модель народила вдома, а потім записала подкаст на цю тему

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