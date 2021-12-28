Эшли Грэм – королева "честных" фото: топ-10 провокационных снимков пышнотелой модели

Грэм предстала полностью голой, на паре снимков прикрывшись полупрозрачным покрывалом. На одном фото ее живот украшает живописный рисунок: два младенца в позе эмбрионов.

Как сама модель, знаменитая своей тягой к откровенным фотосессиям, так и ее фанаты остались в восторге. Впрочем, даже неотфотошопленные фото красавицы вызывают интерес публики.

Эшли никогда не стремилась скрыть недостатки, а напротив – показывает фото с целлюлитом, растяжками, пигментными пятнами и складочками на боках и животе, не ретушируя. За такое правдивое освещение далеко не всегда гламурного материнства и любовь к своему телу фанаты просто обожают Грэм. Предлагаем вспомнить самые провокационные фото Эшли.

Эшли Грэм любит провокационные фото (фото: instagram.com/ashleygraham)