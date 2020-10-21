Это будет лучшая свадьба: Олег Винник заинтриговал поклонников своими планами

Олег Винник недавно покинул паркет шоу "Танцы со звездами", но это не значит, что у артиста не "припасено" новых проектов для своих поклонников.

На своего странице в Instagram певец показал несколько кадров из нового фильма, в съемках которого артист принял участие. На фото, которые засветил Олег, он одет в стильной кожаной куртке, белой рубашке и классических брюках. Судя по кадрам, Винник изображает самого себя, так как на фото он поет на фоне украинских флагов. Поклонникам остается просто подождать, пока картина выйдет на экраны.

Олег Винник и Юрий Горбунов немного сменили имидж (фото: instagram.com/olegg.vynnyk/)

Це буде найскаженіше весілля з усіх 3-х! #СкаженіЗйомки #СкаженеВесілля3 #НайкращаКомедіяРоку", - написал Винник под снимками.

Напомним, что недавно Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом, из-за чего дважды не смогли выйти на паркет по состоянию здоровья и получили получили дисквалификацию от судей. Украинцы запустили флешмоб с требованием вернуть Винника в проект - и судьи дали свое согласие, однако в седьмом выпуске "Танцы со звездами" пара заявила, что возвращаться они не будут.