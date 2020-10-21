Это будет лучшая свадьба: Олег Винник заинтриговал поклонников своими планами

Певец заинтриговал новым постом в соцсети
Олег Винник недавно покинул паркет шоу "Танцы со звездами", но это не значит, что у артиста не "припасено" новых проектов для своих поклонников.
На своего странице в Instagram певец показал несколько кадров из нового фильма, в съемках которого артист принял участие. На фото, которые засветил Олег, он одет в стильной кожаной куртке, белой рубашке и классических брюках. Судя по кадрам, Винник изображает самого себя, так как на фото он поет на фоне украинских флагов. Поклонникам остается просто подождать, пока картина выйдет на экраны.
Це буде найскаженіше весілля з усіх 3-х! #СкаженіЗйомки #СкаженеВесілля3 #НайкращаКомедіяРоку", - написал Винник под снимками.
Напомним, что недавно Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом, из-за чего дважды не смогли выйти на паркет по состоянию здоровья и получили получили дисквалификацию от судей. Украинцы запустили флешмоб с требованием вернуть Винника в проект - и судьи дали свое согласие, однако в седьмом выпуске "Танцы со звездами" пара заявила, что возвращаться они не будут.