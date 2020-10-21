Це буде найкраще весілля: Олег Винник заінтригував шанувальників своїми планами

Співак заінтригував новим постом у соцмережі
Олег Вінник нещодавно покинув паркет шоу "Танці з зірками", але це не означає, що у артиста нема у "запасі" нових проектів для своїх шанувальників.
На сторінці в Instagram співак показав кілька кадрів з нового фільму, у зйомках якого артист прийняв участь. На фото, які засвітив Олег, він одягнений в стильну шкіряну курку, білу сорочку і класичны брюки. Судячи з кадрів, Вінник зображує самого себе, бо на фото він співає на тлі українських прапорів. Шанувальникам залишається просто почекати, поки картина вийде на екрани.
"Це буде найскаженіше весілля з усіх 3-х! #СкаженіЗйомки #СкаженеВесілля3 #НайкращаКомедіяРоку", - написав Вінник під знімками.
Нагадаємо, що нещодавно Вінник та його напарниця по танцям Олена Шоптенко заразилися коронавірусом, через що двічі не змогли вийти на паркет за станом здоров'я і отримали дискваліфікацію від суддів. Українці запустили флешмоб з вимогою повернути Винника в проект - і судді дали свою згоду, проте у сьомому випуску "Танці з зірками" пара заявила, що повертатися вони не будуть.