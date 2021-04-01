"Это дно": дочь Поляковой оскандалилась неприличным жестом в центре Киева

Девушка позирует в стильном расслабленном аутфите – оригинальный черный плащ-тренч с крупными надписями, темные джинсы, толстовка и белые массивные кроссовки. На первом фото она, шутя, показывает неприличный жест в камеру. На втором - Маша запечатлена в компании друга.

"Немного эстетики ночного Киева, а вы любите гулять ночью?" - написала дочка певицы под кадрами.

Маша Полякова взбудоражила сеть фото в центре Киева (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Далеко не всем подписчикам Маши понравилась ее фото в центре ночной столицы. Многие раскритиковали девушку из-за неприличного жеста, который та показала на камеру и уточнил – улыбка на снимке смотрелась бы куда лучше.