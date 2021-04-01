"Це дно": дочка Полякової оскандалилася непристойним жестом в центрі Києва

Дівчина позує в стильному розслабленому аутфіті – оригінальний чорний плащ-тренч з великими написами, темних джинсах , толстовці і білих масивних кросівках. На першому фото вона жартома показує непристойний жест в камеру. На другому - Маша відображена в компанії друга.

"Трохи естетики нічного Києва, а ви любите гуляти вночі?" - написала донька співачки під кадрами.

Маша Полякова розбурхала мережу фото в центрі Києва (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Далеко не всім підписникам Маші сподобалася її фото в центрі нічної столиці. Багато розкритикували дівчину через непристойний жест, який та показала на камеру і уточнили – посмішка на знімку виглядала б куди краще.