Это очень интимно: Ольга Фреймут решила научить украинцев правильно целоваться

Украинская телеведущая Ольга Фреймут частенько дает украинцам советы по этикету и любит учить их хорошим манерам и правильному поведению в обществе. На этот раз она решила рассказать, как правильно целовать знакомого при встрече.

В ролике Фреймут наглядно продемонстрировала, как делать не нужно. По словам знаменитости, такие поцелуи нужно имитировать, не касаясь губами.

"Как правильно целоваться при встрече? Громко и по-настоящему? Нет, нет, нет! Поцелуй - это очень интимно. При встрече его имитируем, не прикасаясь к щеке того, кого приветствуем", - советует Ольга.

Мнения подписчиков разделились - одни поблагодарили теледиву за совет, другие же отметили, что не понимают смысла такой имитации и притворства и предпочитают настоящие поцелуи.