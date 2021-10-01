Це дуже інтимно: Ольга Фреймут вирішила навчити українців правильно цілуватися

Українська телеведуча Ольга Фреймут частенько дає українцям поради з етикету і любить вчити їх хорошим манерам і правильній поведінці в суспільстві. На цей раз вона вирішила розповісти, як правильно цілувати знайомого при зустрічі.

У ролику Фреймут наочно продемонструвала, як робити не потрібно. За словами знаменитості, такі поцілунки потрібно імітувати, не торкаючись губами.

"Як правильно цілуватися при зустрічі? Гучно і фактично? Ні, ні, ні! Цілунок - це дуже інтимно. При зустрічі його імітуємо, не торкаючись до щоки того, з ким вітаємося", - радить Ольга.

Думки підписників розділилися - одні подякували теледіві за пораду, інші ж відзначили, що не розуміють сенсу такої імітації і удавання і вважають за краще справжні поцілунки.