Это кайф! Лилия Ребрик на руках у мужа рассказала о большом семейном начинании

Ведущая и ее муж - в удобных спортивных костюмах и похожих бейсболках. Андрей держит Лилию на руках, они смеются и от души веселятся на камеру.

"Вот и открылся самый популярный тренажерный зал под названием "САД-ОГОРОД". Дачный сезон открыт! Спрашивайте, что интересно узнать о даче, о растениях. Попробую делиться. Ну и от вас жду полезных советов для нас, новичков в этом деле. Напомню, в прошлом году мы обустроили свой уютный уголок благодаря карантину", - поделилась своими планами с поклонниками ведущая.

Лилия Ребрик с мужем устроили танцы на даче (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия призналась, что за территорией они ухаживают сами, а ее хозяйственный супруг все держит под личным контролем.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)