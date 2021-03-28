Это кайф! Лилия Ребрик на руках у мужа рассказала о большом семейном начинании

Лилия Ребрик недавно перенесла короновирус, но уже вернулась к активной деятельности, которой ей так не хватало. Ведущая всю неделю выходила в прямые утренние эфиры, а в выходные решила заняться хозяйством. Неугомонная теледива вместе с мужем хореографом Андреем Диким захотели не просто занятся обустройством територии на даче, но и совместили это с любимым занятием – танцами.
Лилия поделилась взрывной фотосессией с любимым в Instagram.
Ведущая и ее муж - в удобных спортивных костюмах и похожих бейсболках. Андрей держит Лилию на руках, они смеются и от души веселятся на камеру.
"Вот и открылся самый популярный тренажерный зал под названием "САД-ОГОРОД". Дачный сезон открыт! Спрашивайте, что интересно узнать о даче, о растениях. Попробую делиться. Ну и от вас жду полезных советов для нас, новичков в этом деле. Напомню, в прошлом году мы обустроили свой уютный уголок благодаря карантину", - поделилась своими планами с поклонниками ведущая.
Лилия Ребрик с мужем устроили танцы на даче (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Лилия призналась, что за территорией они ухаживают сами, а ее хозяйственный супруг все держит под личным контролем.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, что ранее Лилия Ребрик сделала признание о ревности в семье.