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Это любовь: Барбара Палвин показала редкое домашнее фото со своим бойфрендом

Автор: Lite

Барбара Палвин опубликовала новое фото с Диланом Спроусом, на котором пара предстала в домашней уютной обстановке. Выглядят молодые люди как всегда счастливыми и влюбленными.

Снимок модель показала в сториз Instagram.

Барбара позирует в черной футболке, волосы она собрала в небрежный пучок, а от макияжа отказалась. Парень модели также надел черную футболку. Примечательно, что он покрасил волосы в блонд. Пара обнимается на диване, сделав забавные выражения лиц.

Барбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

К сожалению, фанаты не могли прокомментировать данное фото, но оно наверняка бы вызвало немалый интерес среди них. К слову, совсем недавно Барбара и Дилан прекратили выпуск своего шоу о постройке дома. По словам пары, это было большое путешествие, но сейчас они намерены заняться другими проектами. Многие фолловеры по-настоящему расстроились, узнав данную новость.

Ранее мы писали, что Барбара показала соблазнительный образ, словно "забыв" надеть юбку.

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