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Це любов: Барбара Палвін показала рідкісне домашнє фото зі своїм бойфрендом

Автор: Lite

Барбара Палвін опублікувала нове фото з Діланом Спроусом, на якому пара з'явилася в домашній затишній обстановці. Виглядають молоді люди як завжди щасливими і закоханими.

Знімок модель показала в сторіз Instagram.

Барбара позує в чорній футболці, вона зібрала волосся в недбалий пучок, а від макіяжу відмовилася. Хлопець моделі також одягнув чорну футболку. Примітно, що він пофарбував волосся в блонд. Пара обіймається на дивані, зробивши забавні вирази лиць.

Барбара і Ділан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На жаль, фанати не могли прокоментувати дане фото, але воно напевно б викликало неабиякий інтерес серед них. До речі, зовсім недавно Барбара і Ділан припинили випуск свого шоу про будівництво будинку. За словами пари, це була велика подорож, але зараз вони мають намір зайнятися іншими проектами. Багато фоловерів по-справжньому засмутилися, дізнавшись цю новину.

Раніше ми писали, що Барбара показала спокусливий образ, наче "забувши" одягнути спідницю.

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Новини України любовьмодель
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